У Києві на жвавій трасі водій скутера врятував кошеня: зворушливе відео

Зворушливий ролик зняли на вулиці Вадима Гетьмана біля повороту на вулицю Миколи Голего (район Індустріального моста).

На відео видно, як пілот двоколісного транспортного засобу, побачивши беззахисну тваринку на проїжджій частині і різко загальмував. Зокрема, чоловік, не роздумуючи, підняв перелякане кошеня з дороги й поїхав з ним в безпечне місце.

"Побільше б таких добрих людей на дорозі. У Києві на Гетьмана небайдужий скутерист врятував кошеня на жвавій проїжджій частині, забравши його з собою. А яке добре діло встигли зробити Ви?)", - йдеться у дописі.

У коментарях користувачі вражені від вчинку хлопця та пишуть, що таких людей дуже мало.