У Києві в озері зафіксували масову загибель риби: у воду могли злити отруйні речовини (фото)

Мор риби в озері Києва (t.me/typical_kiev)
У Києві в Оболонському районі в Андріївському озері жителі навколишніх будинків зафіксували масову загибель риби. Містяни кажуть, що у воду злили якісь хімічні речовини.
Про це повідомили у Telegram-каналі "Типовий Київ".
Так, коли саме інцидент стався - невідомо.
За словами місцевих мешканців, у воду злили якісь хімічні речовини, внаслідок чого померла риба та навіть раки повилазили з дна.
"У воду злили якусь погань: померла риба, навіть раки полізли з дна і виповзають на берег. Постаралося або одне з підприємств, або "гаражники", – йдеться у дописі.
Як розповіли рибалки, нещодавно у воді були "білі тверді бульбашки", які горіли і смерділи пластиком при підпалюванні.
На фото видно, що на поверхні води є білі розводи, а до берега прибило мертву рибу.
Мор риби в озері Києва (t.me/typical_kiev)
Раніше ми повідомляли, що у річці Тетерів масово гине риба. Зокрема, екологи підозрюють підприємство у скиданні нечистот.
Також ми писали, що в Азовському морі на берег викинуло мертвих дельфінів. Внаслідок чого загинула риба, наразі невідомо.