У Києві в озері потонула вагітна дівчина під носом у п'яного хлопця (відео)

У Києві на озері стався трагічний випадок - сьогодні вдень потонула вагітна дівчина, яка купалася у водоймі в мікрорайоні Райдужний в Дніпровському районі міста.
Про це 7 серпня передає "dpt.kiev.ua"на сторінці в Facebook.
Загибла - дівчина 22 років, плавала в озері Радунка недалеко від супермаркету "Сільпо" на вулиці Райдужна, 15.
Вона відпочивала біля водойми зі своїм хлопцем, який, як з'ясувалося, був у стані алкогольного сп'яніння.
За словами молодика, його цивільна дружина була на третьому місяці вагітності.
"Чому хлопець не побачив свою дівчину або не допоміг - відповісти не може", - йдеться в публікації.
Ймовірно, він чи то заснув, чи то відволікся в момент, коли кохана почала тонути й потребувала порятунку.
Деталі та обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.
Як видно на фото з місця події, рятувальники і медики намагалися реанімувати дівчину, яку дістали з води. Але було вже пізно.
Користувачі мережі в коментарях висловлюють думку, що дівчина сама могла бути нетверезою, що і стало основною причиною загибелі у воді. Чи так це - стане відомо за результатами експертизи.
У Києві на озері Радунка потонула вагітна дівчина (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
Відео: в Києві на озері Радунка потонула 22-річна дівчина під носом у чоловіка
Київське озеро Радунка - досить популярне місце для відпочинку серед жителів цього мікрорайону. Тут і купаються, і ловлять рибу. Озеро має довжину 1,4 км, розділене штучним передмостовим насипом і містком на різні ділянки. Площа водойми перевищує 15 га. Глибина близько 3 метрів, але є місця і до 6 метрів.
Нагадаємо, за даними ДСНС, в Україні за липень потонули майже 400 людей, з початку року - 900.
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