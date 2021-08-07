У Києві в озері потонула вагітна дівчина під носом у п'яного хлопця (відео)

Загибла - дівчина 22 років, плавала в озері Радунка недалеко від супермаркету "Сільпо" на вулиці Райдужна, 15.

Вона відпочивала біля водойми зі своїм хлопцем, який, як з'ясувалося, був у стані алкогольного сп'яніння.

За словами молодика, його цивільна дружина була на третьому місяці вагітності.

"Чому хлопець не побачив свою дівчину або не допоміг - відповісти не може", - йдеться в публікації.

Ймовірно, він чи то заснув, чи то відволікся в момент, коли кохана почала тонути й потребувала порятунку.

Деталі та обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.

Як видно на фото з місця події, рятувальники і медики намагалися реанімувати дівчину, яку дістали з води. Але було вже пізно.

Користувачі мережі в коментарях висловлюють думку, що дівчина сама могла бути нетверезою, що і стало основною причиною загибелі у воді. Чи так це - стане відомо за результатами експертизи.

У Києві на озері Радунка потонула вагітна дівчина (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Відео: в Києві на озері Радунка потонула 22-річна дівчина під носом у чоловіка

Київське озеро Радунка - досить популярне місце для відпочинку серед жителів цього мікрорайону. Тут і купаються, і ловлять рибу. Озеро має довжину 1,4 км, розділене штучним передмостовим насипом і містком на різні ділянки. Площа водойми перевищує 15 га. Глибина близько 3 метрів, але є місця і до 6 метрів.