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У Києві скасували плату за паркування: як довго триватиме пільга

Новость на русском → Київ, П'ятниця 02 квітня 2021 13:55
У Києві скасували плату за паркування: як довго триватиме пільга Фото: У Києві скасували плату за паркування (РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві з водіїв не будуть стягувати плату за паркування на майданчиках КП "Київтранссервіс" на період посилення карантину.

Про це заявив Віталій Кличко під час брифінгу 2 квітня.

Мер міста нагадав, що Київ йде на жорсткий локдаун на період з 5 по 16 квітня. Весь цей період буде тривати така пільга для автомобілістів.

"З 5 квітня до завершення дії жорстких обмежень власники авто на території Києва звільняються від оплати за паркування на майданчиках комунального підприємства Київтранссервіс", - сказав він.

Зазначимо, що ситуація з коронавірусом в Києві критична. Кількість госпіталізованих збільшується. За словами Віталія Кличка у лікарнях зараз знаходиться 4532 людини, 3116 з них - у важкому стані. А заповненість ліжко-місць у столиці - 81%.

Через це у столиці посилено карантинні заходи. З 5 по 16 квітня закриваються дитячі садки і школи, а громадський транспорт буде працювати тільки за спеціальними перепустками.

Раніше ми писали, що молодь влаштувала масові гуляння в центрі Києва, незважаючи на карантин.

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