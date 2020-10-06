У Києві батько підпалив у ліжку свого сина: чоловік пишається вбивством

У Києві батько підпалив власного сина (колаж РБК-Україна)

У Києві на Виноградарі сталася страшна трагедія

У Києві батько підпалив свого 6-річного сина в ліжку. Жахливий інцидент стався в мікрорайоні Виноградар 5 жовтня. За словами очевидців, чоловік посварився з матір'ю дитини і вигнав за двері. Потім він підпалив квартиру, в якій був хлопчик і він сам. Сусіди і колишня дружина намагалися проникнути в житло, але безуспішно. Поліція їхала на виклик близько години.

Коли приїхали правоохоронці на місце НП і увійшли у квартиру. На дивані вони побачили обгоріле тіло хлопчика зі слідами насильницької смерті. Судячи з усього, батько наніс ножові поранення дитині, а потім влаштував пожежу.

Як повідомляє прес-служба київської прокуратури, затриманий на місці події батько хлопчика розповів, що, не бажаючи повертати 6-річного сина ножем убив його, після чого підпалив тіло, щоб приховати злочин.

Сусід по сходовій клітці повідомив, що чоловік планував вбивство заздалегідь. Вони викликали поліцію, коли колишнє подружжя сварилося, але поліцію чекали майже годину.

"Він говорив: "Я пишаюся тим, що я зробив". Він сказав: "Нарешті я це зробив". Він казав, що він це планував зробити кілька разів. Сказав: "Дякую Богові, що допоміг це зробити", – розповів "Сьогодні" Тимофій Фіновський, свідок трагедії.

Мотив вчинку батька дитини досі невідомий, але зараз він переданий оперативниками в СІЗО.

Наразі затриманому готується повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне протиправне заподіяння смерті малолітньої дитини). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі

Як ми писали раніше, батько підпалив ліжко зі своєю 6-річною дитиною.