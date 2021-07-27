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У Києві зупинку здуло вітром, і вона влаштувала ДТП (відео)

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Київ, Вівторок 27 липня 2021 10:12
У Києві зупинку здуло вітром, і вона влаштувала ДТП (відео) Колаж РБК-Україна: У Києві зупинку здуло вітром, і вона влаштувала ДТП
Автор: Світлана Мащенко

У Києві зупинку громадського транспорту здуло вітром на дорогу, і вона влаштувала ДТП, врізавшись в тролейбус, що зупинився там.

Про це повідомляє Київ Оперативний в Facebook.

"Незрозуміло, але факт - зупинка громадського транспорту намагалася зайти в тролейбус через передні двері", - підписано відео.

Інцидент трапився 26 липня на Оболоні в Києві, неподалік від Мінського проспекту, 32.

Сталася така дивна ДТП через те, що конструкція була погано закріплена і поривом вітру її просто викотило на проїжджу частину.

Як повідомляє ТСН, в результаті події ніхто не постраждав. Люди на цей момент вже встигли вийти з тролейбуса.

Незрозуміло, але факт-зупинка громадського транспорту намагалася зайти в тролейбус через передні двері. Київ, Мінський проспект, 32 тролейбус, біля Леруа.

Posted by Київ Оперативний on Monday, July 26, 2021

Відео: у Києві зупинку здуло вітром, і вона влаштувала ДТП (facebook.com/KyivOperativ)

Комунальники прибули на місце НП через годину, прибрали осколки, встановили і закріпили конструкцію, і навіть поставили новий дах.

У КМДА кажуть, що як зупинка, так і тролейбус належать КП "Київпастранс". Хто нестиме за це відповідальність - не уточнюється.

Раніше ми писали, що Києвом їздитимуть двадцять новеньких електробусів. У мережі показали, як вони будуть виглядати.

Також повідомлялося, що у Києві авто саме себе "викрало" і влаштувало дорожньо-транспортну пригоду.

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