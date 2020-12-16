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У Києві зупинили "розбиту у мотлох" машину: водій виявився непростим

Київ, Середа 16 грудня 2020 08:39
У Києві зупинили "розбиту у мотлох" машину: водій виявився непростим
У Києві зупинили водія під кайфом (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві патрульні зупинили водія на розбитій машині, але виявилося, що чоловік перебуває під дією наркотичних речовин. Це сталося на Проспекті Науки. У нього були розширені зіниці, які не реагували на світло і дуже швидка мова. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний Facebook.

"Не зупинити таку машину на порожній дорозі, ще й порушуючу ПДР - просто гріх якийсь. І затерті номерні знаки, і розбита передня фара, крило, бампер, капот. Тому, коли водій почав співати пісню про причину зупинки - патрульні трохи не засміялися", - сказано в повідомленні на сторінці.

Водій з явними ознаками наркотичного сп'яніння відмовився проїхати до нарколога. Він відповів, що тверезий і йому це не потрібно. Чоловік постійно комусь телефонував. Патрульні його попередили, що відмова від тесту на наркотики прирівнюється до визнання.

У Києві водія під кайфом зупинили патрульні

В коментарях українці написали, що швидше за все водієві нічого не буде і він відкупиться в суді.

  • І що? Авто забрали? Права вилучили?.
  • Відкупиться у суді?
  • Зазвичай це закінчується однаково: водила заїде до нарколога, дасть пару паперів, і в суді чарівна довідка зробить свою справу. А поліція як завжди в дурнях залишиться.
  • Одні нарики.

Як ми писали раніше, у Києві водій маршрутки вирушив в рейс, перебуваючи при цьому під дією наркотиків. Невідомо, чим би це могло закінчитися, якби один з обурених пасажирів не подзвонив у поліцію, щоб повідомити про інцидент.

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