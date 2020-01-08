У Києві орудує небезпечний ґвалтівник: поліція просить про допомогу (фото)

У Києві шукають підозрюваного в спробі зґвалтування та вбивства 19-річної дівчини. Невідомий напав, порізав і намагався вчинити насильство в ніч на 7 січня на проспекті Лобановського в Голосіївському районі столиці, повідомляє прес-служба поліції.

19-річну киянку з численними ножовими пораненнями госпіталізували, а маніяку вдалося втекти. Правоохоронці займаються розшуком зловмисника, якому інкримінують спробу зґвалтування і вбивства.

Повідомляється, що ґвалтівник підбіг до дівчини ззаду, вдарив по голові і почав душити.

"Одночасно з цим, зловмисник намагався зґвалтувати потерпілу і завдавав їй в спину удари гострим предметом", - сказано в повідомленні правоохоронців.

Прикмети ґвалтівника: на вигляд близько 33-37 років, зріст близько 170, худорлявий. Обличчя маленьке, худорляве, волосся русявого кольору, очі і губи середньої форми.

У момент нападу був одягнений в чорну пряму куртку з капюшоном, довжиною до середини стегна і сині джинси.

У Києві розшукують ґвалтівника (фото: kyiv.npu.gov.ua)

На щастя, дівчині вдалося вирватися і дістатися додому, а зловмисник втік. Наразі життю потерпілої нічого не загрожує, вона перебуває в лікарні з численними пораненнями спини.

Злочинцеві загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Правоохоронці просять телефонувати на лінію 102 або (044) 525-65-60 всіх, хто володіє інформацією про злочин або впізнав людину на фотороботі.