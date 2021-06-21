У Києві зганьбився відомий блогер: подарував дитині iPhone, а потім почав забирати

"Він знімав це все на відео, а потім вимкнули камеру, і він почав забирати подарунок і пропонувати 2 тисячі гривень, щоб ми нікому про це не говорили", - поскаржилася мати дитини.

Вона також додала, що її дочка була шокована і розчарована діями відомого блогера.

"У людини просто немає совісті і нічого святого. Як так можна чинити з дитиною?!" - зазначила жінка.

Користувачі мережі також прокоментували ситуацію. При цьому деякі думають, що мати дівчинки захотіла новий телефон більше ніж вона.