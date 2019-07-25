У Києві закривавлений чоловік стріляв по натовпу: усі подробиці

В ніч з 24 на 25 липня в Оболонському районі столиці стався інцидент із застосуванням вогнепальної зброї. Біля ресторану "Аджика" компанія з двадцяти чоловік напала на перехожого, який почав захищатися за допомогою пістолета. Про це повідомляє Інформатор.

На місце пригоди, яка сталася за адресою, вулиця Маршала Малиновського, 4в, виїхали 5 екіпажів патрульної поліції.

Стрілянина у Києві (фото: kiev.informator.ua)

За словами очевидців, двоє хлопців з великої компанії вдарили чоловіка, який проходив повз них. Для захисту чоловік дістав пістолет, але це сильно розлютило натовп і його вдарили пляшкою по голові.

Стрілянина у Києві (відео: YouTube/informator.ua)

Після цього чоловік відкрив вогонь і почав стріляти в різні сторони. На допомогу до друзів прибігло більше десяти осіб, які повалили чоловіка з пістолетом на землю і продовжили його бити.

Стрілянина у Києві (фото: kiev.informator.ua)

Очевидці кажуть, що закривавленого чоловіка забрала поліція, а ось тих, хто його бив затримати не вдалося, вони розбіглися. На місці інциденту поліцейські знайшли пістолет і кілька гільз.

Стрілянина у Києві (фото: kiev.informator.ua)

Таксисти, які стали свідками події, повідомили, що в сусідній компанії є людина, яка брала участь у нападі. Його затримали і доставили у відділення поліції для з'ясування всіх обставин.

Нагадаємо, що з'ясувалися несподівані деталі жорстокого вбивства чоловіка в день виборів у Славутичі.

Раніше повідомлялося про те, що в Одесі відвідувач влаштував стрілянину в кафе після того, як його попросили оплатити рахунок.