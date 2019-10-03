У Києві з вікна вистрибнув восьмикласник: деталі трагедії і відео

Дитина покінчила життя самогубством в Києві
У Києві з вікна багатоповерхівки випав школяр. 14-річний восьмикласник від отриманих травм помер на місці. Трагедія сталася ввечері 3 жовтня на вулиці Закревкого. Про це повідомляє на Facebook-сторінці Інформатор.
Що саме сталося, поки невідомо. Але правоохоронці основною версією розглядають самогубство.
Також повідомляється, що дитина 2005 року народження мешкала у цьому ж будинку, з вікна якого і вистрибнула.
На Троещиние з вікна вистрибнув 8-класникОпубліковано Інформатор Київ Четвер, 3 жовтня 2019 р.
У Києві з вікна вистрибнув школяр (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)
Користувачі мережі шоковані подією, вони висловлюють співчуття рідним і близьким хлопчика.
У Києві з вікна вистрибнув школяр (скрін відео: facebook.com/kiev.informator.ua)
Раніше ми писали, що у Львові школярка намагалася порізати собі вени у п'ятницю, 13-го вересня, прямо в церкві.