У Києві з вікна вистрибнув восьмикласник: деталі трагедії і відео

У Києві з вікна вистрибнув школяр (фото: РБК-Україна)

Дитина покінчила життя самогубством в Києві

У Києві з вікна багатоповерхівки випав школяр. 14-річний восьмикласник від отриманих травм помер на місці. Трагедія сталася ввечері 3 жовтня на вулиці Закревкого. Про це повідомляє на Facebook-сторінці Інформатор.

Що саме сталося, поки невідомо. Але правоохоронці основною версією розглядають самогубство.

Також повідомляється, що дитина 2005 року народження мешкала у цьому ж будинку, з вікна якого і вистрибнула.

На Троещиние з вікна вистрибнув 8-класник Опубліковано Інформатор Київ Четвер, 3 жовтня 2019 р.

У Києві з вікна вистрибнув школяр (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Користувачі мережі шоковані подією, вони висловлюють співчуття рідним і близьким хлопчика.

Кошмар якийсь. Співчуваю рідним.

Дуже складно підліткам серед таких контрастів нашої дійсності, та ще якщо і батьки відсторонені...

Шкода хлопчину, нікого не було поруч...

2005 рік. Дитина.

У Києві з вікна вистрибнув школяр (скрін відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Раніше ми писали, що у Львові школярка намагалася порізати собі вени у п'ятницю, 13-го вересня, прямо в церкві.