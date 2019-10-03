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У Києві з вікна вистрибнув восьмикласник: деталі трагедії і відео

STYLERПодії    03.10.2019 - 21:58
У Києві з вікна вистрибнув восьмикласник: деталі трагедії і відео
У Києві з вікна вистрибнув школяр (фото: РБК-Україна)

Дитина покінчила життя самогубством в Києві

У Києві з вікна багатоповерхівки випав школяр. 14-річний восьмикласник від отриманих травм помер на місці. Трагедія сталася ввечері 3 жовтня на вулиці Закревкого. Про це повідомляє на Facebook-сторінці Інформатор.

Що саме сталося, поки невідомо. Але правоохоронці основною версією розглядають самогубство.

Також повідомляється, що дитина 2005 року народження мешкала у цьому ж будинку, з вікна якого і вистрибнула.

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Опубліковано Інформатор Київ Четвер, 3 жовтня 2019 р.

У Києві з вікна вистрибнув школяр (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Користувачі мережі шоковані подією, вони висловлюють співчуття рідним і близьким хлопчика.

  • Кошмар якийсь. Співчуваю рідним.
  • Дуже складно підліткам серед таких контрастів нашої дійсності, та ще якщо і батьки відсторонені...
  • Шкода хлопчину, нікого не було поруч...
  • 2005 рік. Дитина.

У Києві з вікна вистрибнув восьмикласник: деталі трагедії і відео

У Києві з вікна вистрибнув школяр (скрін відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

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