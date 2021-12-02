У Києві охоронець новобудови з матюками накинувся на жінку із собакою (відео)

Інцидент стався на вулиці Військовий проїзд, 8, де зводять житловий комплекс FJORD, розташований між станціями метро "Дружби народів" і "Видубичі".

Як видно на ролику, чоловік-охоронець агресивно "спілкується" з жінкою, взагалі не підбирає виразів і обзиває її останніми словами.

Мешканка столиці, своєю чергою, з обуренням зазначає, що вона може ходити на вулиці де захоче, і у того немає жодного права ані так розмовляти, ані проганяти її. На кадрах можна помітити, що стоїть жінка метрах в 10 від входу на будівельний майданчик.

"Забирайся, повія.... разом зі своїм пуделем недоробленим. Пішла, с**а! Забирайся звідси на**й! Забирайся, зараз йо**у, бл**ь! Пішла звідси, с**а! Зараз йо**у так по голові, бл**ь! Бігом! Бо зараз собаку за**ашу", - кричав охоронець, розмахуючи руками і відштовхуючи жінку.

Охоронець будівництва ЖК "Фіорд" накинувся на жінку, яка гуляла з собакою (фото: скріншот з відео t.me/stolytsa)

Як зазначається у публікації, киянка тоді викликала правоохоронців, але ті так і не приїхали.

За словами сина жінки, у неї після такого інциденту з охоронцем підскочив тиск. А що стосується самої собаки на прізвисько Джонні, то власниця завжди при вигулі бере з собою спеціальні пакети, щоб прибирати потім за улюбленцем.

Відео можна подивитися за цим посиланням (попереджаємо - присутня нецензурна лайка!)

На киянку з собакою накинувся з матюками охоронець будівництва (фото: скріншот з відео t.me/stolytsa)