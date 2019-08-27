У Києві величезне дерево впало на жінку: всі деталі НП і відео

У Києві у вівторок, 27 серпня, близько 10 ранку величезне дерево впало на жінку. Про пригоду на вулиці Чигоріна, 59 (Печерський район) повідомляє Інформатор на своїй сторінці в Facebook.

Відомо, що постраждалій близько 60 років. Коли прибула "швидка", вона перебувала у свідомості. Медики госпіталізували жінку, її стан в даний момент уточнюється.

Очевидці розповіли, що дерево "тріщало" з самого ранку. Жінка в момент падіння проходила неподалік, а коли почула сильний тріскіт, стала перебігати дорогу, але не встигла.

У Києві дерево впало на жінку (скрін відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

На щастя, потерпіла потрапила лише під гілки, а не під величезний стовбур дерева. Жінку діставали з-під дерева комунальники і працівники ДСНС - сама вона не могла вибратися.

Працівники Київзеленбуду займаються ліквідацією наслідків НП - дерево повністю перекрило вулицю Чигоріна. Проїхати по ній зараз неможливо.

Зазначимо, що сьогодні в Києві сильного вітру немає. Очевидно, що дерево було старим і трухлявим.

У Києві дерево впало на жінку (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

До речі, раніше ми публікували відео чудесного порятунку чоловіка, який ухилився від падаючого дерева під час урагану в Києві.

Також ми писали про те, що на початку серпня в Одесі на пляжі сталася НП. Величезна надувна гірка під час урагану зірвалася з металевої конструкції і придавила дитини.