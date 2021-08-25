У Києві оновили залізничну станцію "Святошин". Але люди все одно незадоволені (фото)

Залізничну станцію "Святошин" у Києві оновили. Тепер тут з'явилася нова платформа. Але ці та інші нововведення все одно не тішать багатьох пасажирів Укрзалізниці.

Що змінилося на станції "Святошин"

"Закінчили будівництво нової платформи. Із нововведень бачу автомати з продажу квитків, розрахуватися можна навіть безготівково. Але офіційно зупинка поки не працює", - написав блогер.

В Укрзалізниці попросили трохи почекати, бо платформа тестується і допрацьовується.

Оновлена станція "Святошин" (facebook.com/ol.vasilyev)

Чому ж пасажири не задоволені?

Цікаво, що оновлена станція не всім подобається. Але питання не у дизайні, а у відношенні пасажирів та "шанхаї", який роками діє біля "Святошина".

"Дуже круто. Але як людина, яка там бувала двічі на день кожного буднього дня з 2012 по 2018 рік, хочу сказати, що окрім нової станції там треба розігнати старе бидло: торгашів, що сміття викидали на платформу, має бути охорона (бо бокова платформа була замість туалету, зранку смерділо)... Того можна кривити на дизайн, але давайте зберігати хоча б такий стан у такому вигляді", - написав у коментарях до публікації блогера Руслан Микула.

"Я теж їхав з Милої до Києва на маршрутці, робив пересадку на "Святошині", щоб електричкою доїхати до Київ-Волинського (де я неподалік живу). І платформа нагадувала (особливо в кінці) громадський WC... І навіть знаходили шприци..." - написав Богдан Финько.

Ось так виглядає станція "Святошин" (фото: wikipedia.org)

"Автомат з кнопкою "Візьміть десять гривень і квиток не треба" теж буде?" - іронізує Арсен Арсланян, натякаючи на корупцію серед контролерів на приміських маршрутах УЗ.