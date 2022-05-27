У Києві виявили шкідливу дитячу суміш, яка викликає отруєння: що відомо

Так, виробником небезпечної суміші є компанія "Abbot" (США).

"Повідомлення стосовно спалаху харчової інфекції, що ймовірно викликана дитячими сумішами (виробник: компанія "Abbot" (США), що експортувалися до України (отримувач: ТОВ "Кратія ЛТД", вул. Багговутівська, 17-21, м. Київ, 04107) отримане по системі швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) від 02 березня 2021 року № № 2022.1018-fup 10", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ТОВ "Кратія ЛТД" проінформувало Держпродспоживслужбу про добровільне відкликання харчових продуктів, виробництва компанії "Abbot".

У Києві виявили небезпечні дитячі суміші (facebook.com/kiev.dpss.gov)

У Держпродспоживслужбі повідомляють, якщо оператор ринку вважає, що харчові продукти, які він ввіз або виробив в Україні, не відповідають вимогам безпечності, то він негайно має вилучити їх з обігу. Загалом, для цього надається два робочі дні.

Що робити при харчовій інфекції

Якщо ви виявили, що дитина з'їла що-небудь неякісне або шкідливе, і тривожитеся, що малюк міг отруїтися, краще за все, не чекаючи симптомів, дати дитині випити велику кількість води і викликати блювоту, натиснувши двома пальцями на корінь язика.

Після цього давайте дитині більше пити і на деякий час посадіть на жорстку дієту: чай з сухарями, печене яблуко, рисовий відвар.

За появи симптомів отруєння (нудоти, блювоти, болю і дискомфорту в животі, здуття, відрижки) потрібно дати дитині відповідні ліки і постарайтеся нічим не годувати від 6 годин до доби. При цьому можна тільки пити воду або відвари звіробою, календули, ромашки, меліси. Якщо у дитини сильна і часта блювота, не потрібно давати воду великими порціями. Питво давайте по чайній ложці кожні 5 хвилин.