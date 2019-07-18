У Києві виявили тіло зв'язаної і закривавленої жінки: поліція знайшла вбивцю

У Києві знайшли зв'язану і убиту 52-річну жінку в її ж квартирі. Підозрюваного чоловіка оголосили в розшук. Поліція оперативно вийшла на слід вбивці і в цей же день його затримала. Трагедія сталася 18 липня на вулиці Чистяківська, 7. Від отриманих травм тупим предметом жінка померла, встановило слідство.

Правоохоронці в цей же день розшукали злочинця і затримали його на Дарницькому вокзалі, повідомляє прес-служба поліції. Як виявилося, чоловік познайомився з жертвою близько місяця тому на сайті знайомств, після зустрічі в реалі вони стали жити разом. Як пояснив вбивця, між парою виникла сварка, нібито співмешканка кидалася на нього і погрожувала вбити. Саме через це він і зв'язав їй руки, але вбивати не хотів.

Коли жінка не вийшла на роботу, співробітники захвилювалися і почали телефонувати колеги, але телефон був відключений. Тоді приятелька убитої і прийшла в квартиру, де побачила закривавлене тіло.

Відео: Поліція затримала вбивцю (YouTube/Поліція Києва)

Поліцейські ретельно перевіряють дану інформацію і встановлюють подробиці.

За фактом події вся інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правової кваліфікації частини 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Чоловіку "світить" до 15 років в'язниці.

Як раніше ми писали, у Києві знайшли закривавлене тіло жінки за адресою вулиця Чистяківська, 7. Жінка була зв'язана і лежала на балконі квартири. Прибулі на місце інциденту лікарі констатували її смерть.

До речі, правоохоронні органи вийшли на слід вбивці, який три роки тому відібрав життя у учасниці шоу "Битва екстрасенсів". Весь цей час поліція розшукувала злочинця, який скоїв звіряче вбивство.