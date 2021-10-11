У Києві виявили немовля в покинутій будівлі: мати дитини була п'яна

Жителі вулиці Академіка Заболотного в столиці повідомили в поліцію про те, що біля покинутої будівлі бачили коляску з немовлям і поруч з нею – невідомих чоловіків і жінку в стані алкогольного сп'яніння.

Патрульна поліція негайно виїхала за вказаною адресою і виявила жінку в нетверезому стані. Разом з нею було двоє чоловіків і коляска з 4-місячною дівчинкою.

Жінці запропонували надати допомогу - тимчасовий притулок з належними умовами для неї та дитини. Також їй запропонували повернутися до родичів в Одеську область. Однак горе-мати від допомоги відмовилася.

Патрульні викликали швидку медичну допомогу для малятка та повідомили про подію співробітникам районної служби у справах дітей та сім'ї.

Після огляду лікарі повідомили, що дівчинка перебуває в задовільному стані і її життю і здоров'ю нічого не загрожує. Однак дитину залишили в лікарні.

На маму було складено протокол за ч.2 ст. 184 Кодексу України Про адміністративні порушення (невиконання обов'язків щодо виховання дітей). Жінці тепер доведеться зайнятися пошуком належного житла, щоб їй дозволили забрати дочку.

Якщо вона цього не зробить, то служба у справах дітей і сім'ї буде змушена прийняти відповідне закону рішення.