У Києві виявили сказ: з'явилися нові дані про зараження

У Києві виявили сказ у бездомної кішки (Фото: freepik)

На сказ могли заразитися і інші тварини в мікрорайоні

У Києві виявили сказ у бездомної кішки. В одному з районів столиці ввели карантин і ввели необхідні заходи щодо запобігання розповсюдження захворювання.

Хвора бездомна кішка покусала чоловіка в Конча-Заспі. Відомо, що вона жила на території будинку відпочинку в Конча-Заспі, на Столичному шосе. Через два дні після події кішка померла і тоді забили тривогу.

"За інформацією Об'єднання ветеринарної медицини в Києві, у відділ по боротьбі зі сказом тварин доставили труп кішки. Необхідні лабораторні дослідження виявили характерне для сказу тварин світіння", - повідомили в Держспоживслужбі.

Постраждалого чоловіка госпіталізували та зараз він проходить відповідне антирабічне лікування. У столиці була скликана Державна надзвичайна протиепізоотична комісія, щоб визначити необхідні заходи щодо недопущення розповсюдження захворювання.

Ситуація ускладнюється тим, що інцидент стався в Голосіївському районі, де багато лісопаркових зон, а відповідно – тварин, які могли заразитися.

"Київ з усіх сторін межує з лісопарковими зонами, які мають численні резервуари збудника сказу (лисиці, єнотоподібні собаки). Тому необхідно уважно ставитися до здоров'я власних тварин, а також до тих, що проживають поруч", - зазначили в комісії.

Що робити киянам

Перевірити наявність щеплень у домашніх улюбленців. Таку вакцину потрібно робити щорічно. Якщо остання була зроблена більш як 12 місяців тому – негайно звернутися до ветеринара.

Спостерігати за поведінкою домашніх тварин. Якщо тварина проявляє агресію або у неї сильне слиновиділення – негайно звертатися за допомогою.

Не підходити на вулиці або в лісопаркових зонах до незнайомих тварин. Якщо вони нанесли укуси, подряпини – звертатися за допомогою.

У Голосіївському районі на два місяці заборонено проведення виставок та інших заходів з собаками та котами, ввіз або вивіз тварин з району з території карантину.

Якщо укус стався, то варто уважно поставитися до таких симптомів: неприємні відчуття, поколювання, пощипування чи печіння в місці укусу або подряпини, головний біль і підвищення температури. Якщо є такі симптоми – звертатися до лікаря негайно.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що під Одесою медики зафіксували зараження сибірською виразкою.