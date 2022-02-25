У Києві знешкоджують диверсійні групи, взяті під охорону мости
Військові та правоохоронці в Києві знешкоджують диверсійні групи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.
Міський голова Віталій Кличко повідомив, що військові та правоохоронці в Києві знешкоджують диверсійні групи.
У місті взяли під охорону і особливий контроль мости, на них чергує військова техніка і воїнизбройних сил.
Обладнати блокпости планують не тільки на основних в'їздах в місто, їх встановлюють і біля стратегічних об'єктів, щоб перекрити рух.
Бригада територіальної оборони Києва вже повністю укомплектована і зараз вирішується питання створення додаткових підрозділів.
"Закликаємо зривати стрічки з дерев – це ж теж мітки окупанта. Також краще заклеювати мітки, ніж замальовувати, оскільки фарба все одно видима в ультрафіолеті", - сказав Кличко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві біля ТЕЦ-6 на Троєщині сталася серія вибухів. Також ЗМІ повідомляли про нібито її руйнування, але інформація не підтвердилася.
Крім того, сьогодні мер столиці Віталій Кличко закликав жителів міста не виходити з будинків. Оскільки місто вступило у фазу оборони.