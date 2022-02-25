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У Києві знешкоджують диверсійні групи, взяті під охорону мости

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Київ, П'ятниця 25 лютого 2022 23:59
У Києві знешкоджують диверсійні групи, взяті під охорону мости Фото: у Києві знешкоджують диверсійні групи (National Police)
Автор: Людмила Жукова

Військові та правоохоронці в Києві знешкоджують диверсійні групи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що військові та правоохоронці в Києві знешкоджують диверсійні групи.

У місті взяли під охорону і особливий контроль мости, на них чергує військова техніка і воїнизбройних сил.

Обладнати блокпости планують не тільки на основних в'їздах в місто, їх встановлюють і біля стратегічних об'єктів, щоб перекрити рух.

Бригада територіальної оборони Києва вже повністю укомплектована і зараз вирішується питання створення додаткових підрозділів.

"Закликаємо зривати стрічки з дерев – це ж теж мітки окупанта. Також краще заклеювати мітки, ніж замальовувати, оскільки фарба все одно видима в ультрафіолеті", - сказав Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві біля ТЕЦ-6 на Троєщині сталася серія вибухів. Також ЗМІ повідомляли про нібито її руйнування, але інформація не підтвердилася.

Крім того, сьогодні мер столиці Віталій Кличко закликав жителів міста не виходити з будинків. Оскільки місто вступило у фазу оборони.

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