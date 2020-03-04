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У Києві об'єднають психіатрію, туберкульозні та венерологічні диспансери

STYLERЖиття    04.03.2020 - 15:53
У Києві об'єднають психіатрію, туберкульозні та венерологічні диспансери
У Києві об'єднають різні диспансери (фото: колаж РБК-Україна)

Влада Києва має намір об'єднати психіатрію, туберкульозні та венерологічні диспансери

У Києві хочуть об'єднати лікарні, які лікують від туберкульозу, шкірно-венерологічних захворювань, і ті, які надають психіатричну допомогу. У Київраді кажуть, що окремо кожна лікарня може підписати договір з Нацслужбою здоров'я лише на обмежений пакет послуг. При цьому вони отримають малу кількість грошей, яких не вистачить на виживання.

На сайті Київської міської ради з'явився проект рішення про реорганізації медзакладів, які лікують хворих на туберкульоз.

При цьому вказується, що Київський міський протитуберкульозний диспансер №1, Київську міську туберкульозну лікарню №1 з диспансерним відділенням, і Київську міську туберкульозну лікарню №2 приєднають до комунального некомерційного підприємства "Фтизіатрія".

Після цього лікувальні установи стануть комунальним некомерційним підприємством, яке отримає назву "Київський фтизіопульмонологічний центр".

Також є проекти рішень про об'єднання шкірно-венерологічних установ охорони здоров'я Києва та установ з надання психіатричної допомоги. Без реорганізації не зможе працювати Київський міський центр судово-психіатричної експертизи та центр трудової реабілітації.

Такі рішення повинні прийняти по всій країні. Об'єднання закладів - це вимога другого етапу медичної реформи. При цьому всі рішення про злиття повинен погодити Антимонопольний комітет. В даний час всі проекти про реорганізацію тільки надійшли на розгляд до Київради.

Нагадаємо, що стало відомо, в яких умовах утримується житель Чернівців, у якого виявили коронавірус. До цього чоловік подорожував по містах Італії. Після приїзду в Україну йому стало погано.

Хворого госпіталізували в інфекційне відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні. Дане відділення знаходиться в окремому корпусі. При цьому в лікарні можуть ізолювати хворих, оскільки у відділенні є палати типу напівбокс. У закладі також є лабораторія, в якій можна проводити різні дослідження.

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