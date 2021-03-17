В Києві новий ЖК перекрив вхід в метро: в мережі показали шокуючі кадри

Наголошується, що забудовник зробив навіс, щоб нібито не наражати на небезпеку людей, все-таки йде будівництво. Але все одно цього мало, бо поблизу будівництва можна чекати чого завгодно.

Вхід у метро перекрито будівництвом нового ЖК (фото: glavcom.ua)

Історія скандального ЖК

Новий ЖК Obolon Plaza - це 16-поверховий будинок, будівництво якого повинні закінчити до другого кварталу 2022 року. Але через будівництво люди не можуть комфортно зайти в метро, а змушені шукати шляхи потрапляння в підземку.

На сайті ЛУН пишуть, що це буде "комплекс закритого типу з доступом тільки по електронному ключу, який можна встановити на телефон ...". Також наголошується, що для резидентів комплексу передбачений власний підземний паркінг на 45 авто і чотири мотоцикли, а також наземний гостьовий паркінг на 21 автомобілів.

Судячи з усього, цього кількості паркомісць просто не вистачить для всіх мешканців новобудови і вони будуть ставити свої машини біля метро.

Нагадаємо, що в 2016 році Київрада все-таки дозволила будувати ТОВ "Соллур" новий ЖК на цьому місці.

Далі в цій справі розбиралася Київська місцева прокуратура № 5 (Оболонський район).

"Будівництво проводиться без розширення інфраструктури, довгий час маскувалося як створення скверу, небезпечно розташоване поблизу станції метро "Оболонь"і т. д. Паспорт будівництва наочно відсутній", - повідомили в прокуратурі, але все ж таки будівництво скандального ЖК продовжилося.

Ось так буде виглядати новий ЖК, судячи з плану забудовника (фото: lun.ua)