В Києві новий ЖК перекрив вхід в метро: в мережі показали шокуючі кадри
У Києві біля метро "Оболонь" завершують будівництво нового житлового комплексу Obolon Residence. Через будівельні роботи вхід в метрополітен досить обмежений.
Про це пише видання "Главком".
Наголошується, що забудовник зробив навіс, щоб нібито не наражати на небезпеку людей, все-таки йде будівництво. Але все одно цього мало, бо поблизу будівництва можна чекати чого завгодно.
Вхід у метро перекрито будівництвом нового ЖК (фото: glavcom.ua)
Історія скандального ЖК
Новий ЖК Obolon Plaza - це 16-поверховий будинок, будівництво якого повинні закінчити до другого кварталу 2022 року. Але через будівництво люди не можуть комфортно зайти в метро, а змушені шукати шляхи потрапляння в підземку.
На сайті ЛУН пишуть, що це буде "комплекс закритого типу з доступом тільки по електронному ключу, який можна встановити на телефон ...". Також наголошується, що для резидентів комплексу передбачений власний підземний паркінг на 45 авто і чотири мотоцикли, а також наземний гостьовий паркінг на 21 автомобілів.
Судячи з усього, цього кількості паркомісць просто не вистачить для всіх мешканців новобудови і вони будуть ставити свої машини біля метро.
Нагадаємо, що в 2016 році Київрада все-таки дозволила будувати ТОВ "Соллур" новий ЖК на цьому місці.
Далі в цій справі розбиралася Київська місцева прокуратура № 5 (Оболонський район).
"Будівництво проводиться без розширення інфраструктури, довгий час маскувалося як створення скверу, небезпечно розташоване поблизу станції метро "Оболонь"і т. д. Паспорт будівництва наочно відсутній", - повідомили в прокуратурі, але все ж таки будівництво скандального ЖК продовжилося.
Ось так буде виглядати новий ЖК, судячи з плану забудовника (фото: lun.ua)
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