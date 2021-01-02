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У Києві на Новий рік п'яний водій віртуозно зіграв поліцейським на баяні (відео)

Київ, Субота 02 січня 2021 20:57
У Києві на Новий рік п'яний водій віртуозно зіграв поліцейським на баяні (відео)
У Києві п'яний водій зіграв поліцейським на баяні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У Києві в ніч з 31 грудня на 1 січня 43-річний водій автомобіля ВАЗ в нетверезому стані та без водійських прав зіграв поліцейським на баяні. Патрульні зупинили машину з причини порушення ПДР, однак водій з ознаками сп'яніння проходити алкотест відмовився, але погодився порадувати правоохоронців музикою.

Про цю подію в суботу, 2 січня, повідомили на каналі патрульної поліції Києва в Telegram, опублікувавши відповідне відео.

Як йдеться в заяві правоохоронців, автомобіль ВАЗ був зупинений через проїзд на червоний сигнал світлофора на вулиці Івана Бойчука. Під час спілкування з чоловіком, який перебував за кермом, поліцейські запідозрили, що він знаходиться у стані алкогольного сп'яніння.

Від пропозиції пройти огляд 43-річний водій відмовився. Коли ж у салоні його автомобіля поліцейські помітили баян і жартома запропонували зіграти щось, той несподівано погодився. В мелодії, яку він зобразив, вгадувалася відома радянська пісня про "Катюшу". Після ще декількох пасажів на інструменті поліцейські нагородили музиканта оплесками.

Проте, гра на баяні уникнути покарання не допомогла. Патрульні склали на чоловіка матеріали по 1 ч. ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.

Нагадаємо, що раніше у соціальних мережах висміяли "крижаний апокаліпсис", що розпочався в Україні в грудні 2020.

Також ми писали, що у Франції поліція не змогла розігнати новорічну вечірку з 2500 осіб.

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