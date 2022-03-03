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У Києві вночі прогриміли потужні вибухи: у мережі з'явилося відео

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Київ, Четвер 03 березня 2022 04:02
У Києві вночі прогриміли потужні вибухи: у мережі з'явилося відео Фото: у Київ прогриміли потужні вибухи (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

У ніч з 2 на 3 березня жителі Києва в декількох районах чули гучні вибухи. Пізніше в мережі з'явилося відео, на яких видно вогняні спалахи.

Відео вибухів опублікував Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у своєму Telegram-каналі.

У столиці прогриміло не менше чотирьох вибухів.

Ще відео вибухів, що прогриміли в різних районах Києва.

Нагадаємо, російські окупанти вдарили бомбами по Житомиру. У місті горіли житлові будинки. В результаті вибуху було пошкоджено також і лікарню.

При цьому російські окупанти скинули на місто кілька бомб. Інцидент стався ввечері 1 березня близько 22:16. Йшлося про двох загиблих, ще троє - отримали травми.

Для порятунку людей у завалах ДСНС залучила 95 осіб особового складу та 14 одиниць техніки.

Ми також писали про те, що ЗСУ показало, як у Київській області тонуть підбиті нашими військовими ворожі вертольоти. На кадрах можна побачити майже два десятки вертольотів, які перелітають водойму, після чого два з них вибухають і падають у воду.

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