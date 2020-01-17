У Києві незаконно утримували 11 дітей: фото і деталі НП

У Києві виявили одинадцять дітей, які утримувалися сторонніми особами в неприйнятних умовах. Про це повідомила прес-служба столичної Нацполіції.

Як виявилося, маленькі діти перебували в нелегальному "дитячому садку" в приватному будинку по вулиці Достоєвського (Куренівка). Його організували приватні особи, які не мають для цього ніяких дозволів.

Повідомляється, що правоохоронці та працівники поїхали за адресою за анонімним викликом і виявили дітей на вулиці біля будинку. З ними був чоловік, який поспішив завести малюків у дім і відмовився спілкуватися з поліцією.

У Києві викрили підпільний дитячий садок (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Коли в будинок все ж таки вдалося потрапити, всередині знайшли ще двох жінок. При цьому жоден з дорослих не мав до малюків ніякого відношення.

При огляді виявилося, що перебування дітей у приміщенні становить для них небезпеку через недотримання санітарно-гігієнічних норм, вимог пожежної безпеки, норм харчування.

У Києві викрили підпільний дитячий садок (колаж: РБК-Україна)

Поліції вдалося знайти батьків, яких викликали на місце для з'ясування обставин.

"У подальшому працівники сектору ювенальної превенції перевірять зазначені сім'ї з метою встановити причини, які штовхають батьків залишати своїх дітей в невідповідних для цього умовах", - додав начальник Подільського управління поліції.

У Києві викрили підпільний дитячий садок (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею з дуже жорсткими санкціями - "незаконне позбавлення волі або викрадення людини" (ч. 3 ст. 146). Вона передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Відзначимо, щоб влаштувати дитину в дитячий сад Києва, не маючи реєстрації в столиці, необхідно платити щомісячний внесок від 2500 грн (без харчування), або ж стати співробітником цього дитячого саду (зарплата техперсоналу - няні, завгоспа, двірника є мінімальною).