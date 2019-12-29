У Києві некерована фура влаштувала смертельну ДТП: рятувальники звернулися до українців (відео)

У Києві сталася смертельна ДТП на Наддніпрянському шосе на Правому березі - вантажівка зіткнулася з легковиком та перекинулася на нього, в результаті чого загинув водій Mazda.

Інцидент стався ввечері 28 грудня. Фура TATA втратила керування і влетіла у відбійник, після чого звернула на зустрічну і там врізалася в авто, після чого перекинувся та зім'яла машину. Про це передає "Інформатор".

Чоловік за кермом Mazda виявився затиснутим в салоні, отримав важкі травми і померла на місці аварії - медики, які прибули на місце, лише змогли констатувати смерть.

Водій вантажівки постраждав та був госпіталізований у лікарню.

Як розповіли очевидці події, водій фури вирішив об'їхати авто попереду і звернув, але вантажівку занесло на дорозі, після чого вона збила відбійник і перекинулася на бік, впавши прямо на легковик, що рухалася в бік станції метро "Видубичі".

У мережі показали відео з місця страшної аварії - кадри доступні за цим посиланням.

Після ДТП правоохоронці перекрили дві смуги руху, через що на дорозі утворилася велика пробка.

На місці аварії працювала слідчо-оперативна група та співробітники ДСНС. Деталі та обставини події з'ясовуються.

Не виключено, що фура могла втратити управління внаслідок складних погодних умов, бо на дорозі ввечері в суботу утворилася ожеледиця.

Нагадаємо, що рятувальники попередили українців про ожеледицю на дорогах - 29 грудня на дорогах країни, крім півдня, був оголошений I рівень небезпеки, (жовтий). В Києві така ситауция очікується також і 30 грудня.

У зв'язку з цим в ДСНС звернулися до українців - особливо до водіїв - із проханням бути максимально уважними на дорогах.