У Києві невідомі влаштували бійку з поліцією через альтанки (відео)

11 вересня в Пущі-Водиці на березі річки Карачун сталася бійка між невідомими молодими людьми і представниками поліції. Про це повідомляється в пабліці Київ Оперативний у Facebook.

"А на озері Карачун (ставок на північно-західній околиці селища Пуща-Водиця "в Оболонському районі Києва) прямо зараз відбувається протистояння поліції і місцевих жителів", - написали під роликом.

Причиною бійки між городянами і правоохоронцями послужили альтанки, які приїхали демонтувати співробітники КП "Київблагоустрій". Один з чоловіків заважав проводити демонтаж і нападав на копів. Його намагалися підтримати інші незгодні з діями комунальників. Поліцейські застосували силу, а чоловіка затримали. Демонтаж альтанок все-таки провели.

Як ми раніше писали, у Києві 56-річний чоловік поплатився за зроблене зауваження своїм здоров'ям. Його штрикнули ножем у спину кілька разів після того, як він попросив компанію, яка розпивала спиртне у дворі будинку, бути трохи тихіше.

Читайте також, у Запоріжжі в парку "Дубівка" жорстоко побилися дівчата-підлітки. Вони лаялися матом, били один одного ногами, хапали за волосся, а їх однолітки-хлопці все це знімали на камери мобільних телефонів, замість того, щоб допомогти.