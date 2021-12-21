У Києві недоблогер проломив череп охоронцю магазину за прохання надіти маску (відео)

У Києві молоді люди зайшли в магазин без масок і почали на камеру провокувати конфлікт з охоронцем, який закликав відвідувачів або надіти засіб захисту, як того вимагають карантинні правила, або піти. У відповідь на це "блогер" вдарив сек'юріті по голові, проломивши череп.

Про це 21 грудня передає " Оперативний " на Facebook-сторінці.

Інцидент стався в магазині "Desigual", який розташований на Хрещатику в центрі столиці. Зазначимо також, що коли мав місце такий випадок - неясно.

Зараз же в мережі з'явилося відео, зняте самим молодим чоловіком, який напав на охоронця у віці. Ймовірно, блогер знімав свій "антикарантинний сюжет" заради хайпу.

На кадрах можна побачити, як сек'юріті в торговій точці, виконуючи свої функціональні обов'язки, просить дівчину надіти маску, а та спокійно прогулюється по приміщенню.

Тут киянка раптово починає бігати по салону, зачепивши товар на вітрині. В цей час "оператор" знімає те, що відбувається, на телефон і сміється.

Обурений охоронець підняв товар, що впав, і зажадав, щоб молоді люди пішли з магазину: "Ти що, взагалі вже з глузду з'їхала? Покиньте, будь ласка!"

"Чув, що він сказав, так?" - звертається дівчина до свого супутника.

Далі розмова перейшла на більш підвищені тони та конфлікт став набирати обертів: коли сек'юріті спробував відгородити салон магазину від дивних відвідувачів, "блогер" завдав йому удару по голові.

"Ти що, Вась!? Загубився, або що? Пішов звідси на**р, швидко!"- вигукнув молодий чоловік, продовжуючи зйомку.

Недоблогер у київському магазині через вимогу охоронця надіти маску або піти проломив йому череп ударом кулака (фото: facebook.com/operativeukr)

Після цього в магазині викликали правоохоронців. Як стало відомо, у самого сек'юріті лікарі діагностували черепно-мозкову травму.

Чи затримали брутального "блогер" після нападу - не ясно. У прес-службі столичних правоохоронців про подію даних поки немає.

Відео: у київському магазині "Desigual" відвідувач на камеру побив охоронця, який просив надіти маски

Реакція мережі

У коментарях до ролика користувачі мережі почали активно обговорювати випадок - і думки у людей неоднозначні. Хоча більшість критикує дії нападника "антимасочника", обдаровуючи невтішними епітетами, деякі намагаються виправдати брутального громадянина, аргументуючи роздумами про законність/незаконність карантинних обмежень... ефективність/неефективність масок тощо (чомусь при цьому не звертають увагу на епізод побиття людини).