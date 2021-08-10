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У Києві неадекватна жінка хотіла "покохати" хлопця в парку

Автор: Володимир Костирін

У Києві п'яна жінка домагалася хлопчину в парку і чіплялася до неповнолітнього, намагаючись спокусити. Інцидент стався в Дарницькому районі столиці в парку Партизанської Слави.

Про це 10 серпня передає "Муніципальна варта Києва" у Telegram-каналі.

До охоронців правопорядку звернувся перехожий, який розповів про дивну поведінку жінки, яка переслідувала юного киянина. Свідок інциденту вказав місце, де це відбувалося.

Співробітники муніципальної варти разом з поліцейськими поспілкувалися з "велелюбною" панянкою, і намагалися її заспокоїти, проте спроби не увінчалися успіхом.

Так, жінка продовжувала поводитися неадекватно, і в певний момент накинулася на правоохоронця, роздряпавши йому руку.

У результаті агресивну мешканку столиці затримали, але потім передали лікарям для огляду, щоб медики встановили причини такої поведінки.

У київському парку Партизанської Слави нетвереза жінка чіплялася до хлопчини (фото: t.me/MunicipalnaVarta)

Рані повідомлялося, що у київському парку пенсіонерка чіплялася до дітей і знімала одяг, показуючи свої інтимні місця.

Нагадаємо також, що перед цим у Києві неадекватний чоловік передпенсійного віку чіплявся до дитини в громадському туалеті, поки мама чекала на вулиці.

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Київ