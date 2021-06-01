У Києві неадекват систематично кидається під авто на дорогах (відео)

У Києві неадекватний молодий чоловік кидається під автомобілі з метою покінчити життя самогубством. Чергова його спроба закінчилася невдачею, а власнику машини належить дорогий ремонт із заміною лобового скла.

Інцидент стався 1 червня, але 30 травня хлопець вже робив таку спробу. Тоді його нібито забрали в спеціалізовану лікарню на лікування.

"Реально не до жартів. Ось опудало, яке нещодавно в Голосіївському районі кинулося під Mercedes вчора вранці знову кинулося під авто. Цього разу постраждав автовласник Renault", - йдеться в повідомленні.

Як виявилося, в неділю, 30-го травня, він здійснював спробу покінчити життя самогубством таким же способом.

34-річний хлопець каже, що він не бачить сенсу жити. За його словами, нещодавно його виписали з "лікарні", давши на руки довідку.

"Де це бісове лікування для таких? Хто його знову випустив? У чому полягає медична допомога, яку йому нібито надали минулого разу? Хто відшкодує власнику авто збиток за розбите авто? Чому від цієї недбалості повинні страждати інші люди?" - обурюється автор відео.

Відео: у Києві неадекват кинувся під авто 1 червня (KyivOperativ)

На відео нижче - розмова з хлопцем, яка відбулася 30 травня після того, як він кинувся під колеса автомобіля Mercedes.

Відео: у Києві хлопець кинувся під авто 30 травня (KyivOperativ)