У Києві неадекват напав на службу порятунку тварин і знищив їх човен: фото та відео

У Києві в ніч на 25 жовтня чоловік намагався виловити червонокнижних качок огарів на Оболоні, озеро Біле. Коли до нього прийшла команда порятунку тварин, чоловік, недовго думаючи, штрикнув човен ножем. Свій вчинок він пояснити не зміг, проте дуже вибачався і жалкував. Всі подробиці події, а також фото та відео опублікували в каналі в Telegram dtp.kiev.ua.

Повідомляється, що чоловік скоїв напад напідпитку.

"Київ. Напад з ножем на команду порятунку тварин, на вилові червонокнижних качок огарів на Оболоні, озеро Біле. Через 15 хв ДТП.Київ на місці: зловмисник у п'яному стані, затриманий, після обробки до прибуття поліції дуже вибачався і жалкував. Виявилося, напав на команду, як тільки вони причалили до берега з ножем порізав човен. Прискорено прибуття СОГ, оформлений, ніж вилучено. Команді порятунку тварин терміново потрібен хороший надувний човен, це близько 4000 грн", - написали у публікації та прикріпили банківські картки для допомоги.

Уточнити подробиці або звернутися в команду порятунку за допомогою для тварини можна за телефонами +380939862262, +380988447937.

У Києві браконьєр напав на службу порятунку тварин на Оболоні (фото: dtp.kiev.ua)

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