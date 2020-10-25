ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві неадекват напав на службу порятунку тварин і знищив їх човен: фото та відео

Київ, Неділя 25 жовтня 2020 10:16
У Києві неадекват напав на службу порятунку тварин і знищив їх човен: фото та відео
У Києві браконьєр напав на службу порятунку тварин (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Чоловік одразу ж почав вибачатися за скоєне

У Києві в ніч на 25 жовтня чоловік намагався виловити червонокнижних качок огарів на Оболоні, озеро Біле. Коли до нього прийшла команда порятунку тварин, чоловік, недовго думаючи, штрикнув човен ножем. Свій вчинок він пояснити не зміг, проте дуже вибачався і жалкував. Всі подробиці події, а також фото та відео опублікували в каналі в Telegram dtp.kiev.ua.

Повідомляється, що чоловік скоїв напад напідпитку.

"Київ. Напад з ножем на команду порятунку тварин, на вилові червонокнижних качок огарів на Оболоні, озеро Біле. Через 15 хв ДТП.Київ на місці: зловмисник у п'яному стані, затриманий, після обробки до прибуття поліції дуже вибачався і жалкував. Виявилося, напав на команду, як тільки вони причалили до берега з ножем порізав човен. Прискорено прибуття СОГ, оформлений, ніж вилучено. Команді порятунку тварин терміново потрібен хороший надувний човен, це близько 4000 грн", - написали у публікації та прикріпили банківські картки для допомоги.

Уточнити подробиці або звернутися в команду порятунку за допомогою для тварини можна за телефонами +380939862262, +380988447937.

У Києві неадекват напав на службу порятунку тварин і знищив їх човен: фото та відео

У Києві неадекват напав на службу порятунку тварин і знищив їх човен: фото та відео

У Києві неадекват напав на службу порятунку тварин і знищив їх човен: фото та відео

У Києві неадекват напав на службу порятунку тварин і знищив їх човен: фото та відео

У Києві неадекват напав на службу порятунку тварин і знищив їх човен: фото та відео

У Києві браконьєр напав на службу порятунку тварин на Оболоні (фото: dtp.kiev.ua)

Варто також відзначити, що у Кропивницькому на учнів "шиють" справу за спасіння кошеня.

Раніше повідомлялося, що у Києві вчителька принижувала студентів просто на камеру і вимагала дати їй хабар.

Також ми писали про те, що нещодавно в "червоній зоні" вчителі збунтувалися проти поліції через карантинні заборони.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Тварини Оболоньбраконьерыживотные

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся