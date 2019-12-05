У Києві неадекват нападає на жінок серед білого дня: що про нього відомо (відео)

У Києві психічно хворий чоловік нападає на жінок на масиві Русанівка серед білого дня та б'є їх. У поліції розповіли, що затримати агресивну людину не можуть, але слідчі дії тривають. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Скільки всього сталося випадків нападів правоохоронці не називають.

Як з'ясувалося, 37-річний житель столиці понад 20 років перебуває на обліку у психдиспансері. За словами його матері, лікарі поставили синові помилковий діагноз і призначили відповідно помилкове лікування.

Другий її син - старший - також має проблеми з психікою, і хвороба у обох тільки прогресує.

"Бувають же такі ситуації, що вискочить - і все. Чолов'язі 38 років у грудні буде - не втримаю!" - зізнається жінка.

Згідно з висновками психіатричної експертизи, чоловік не усвідомлює своїх дій.

У Києві божевільний нападає на жінок на Русанокве (Фото: скріншот)

Як розповіла одна з потерпілих, зловмисник напав на неї на Русанівці вдень і вдарив кулаком в спину. Дії неадеквата помітив випадковий перехожий, який кинувся жінці на допомогу, але той встиг втекти. Після того, як Людмила звернулася в поліцію із заявою, в соціальних мережах вона прочитала про десятки схожих випадків в цьому житловому масиві за останні півроку.

У деяких випадках постраждалі рятувалися втечею, в інших - за них заступалися випадкові очевидці. Жінки кажуть, що зловмисник на ім'я Андрій міг їх просто вбити, якщо б ніхто не заступився.

За словами психіатра Олексія Шевцова, за законом психічно хвору людину в Україні можуть затримати лише в разі її згоди, однак проблема в тому, що жоден хворий на шизофренію не погодиться з тим, що він має проблеми і небезпечний для себе або оточуючих. Якщо пацієнт не хоче медичної допомоги, але люди вважають протилежне, то тоді питання вирішується через суд.

Поліцейські вже затримували цю людину, але суд відпустив її під особисте зобов'язання. Якщо правоохоронці доведуть провину агресивного чоловіка, йому може загрожувати до 5 років позбавлення волі.

Відео: У Києві божевільний нападає на жінок на Русанокве