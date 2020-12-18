У Києві неадекват з гітарою увірвався в операційну і влаштував бійку з лікарями (відео)

У Києві п'яний чоловік увірвався в операційну однієї з лікарень і влаштував бійку з лікарями, які в цей час рятували життя пацієнту.
Неадекват при собі мав гітару, проте замість пісень накинувся на медиків. Про це повідомляє "Муніципальна варта Києва" в Facebook.
Затримати п'яного агресивного "барда" довелося муніципалам, які й відвезли його в поліцію.
Також в мережі опублікували відео, на якому схоплений правоохоронцями в лікарні хуліган погрожує "всіх повбивати" і розповідає, що він - непереможний боєць ММА (бої без правил).
На кадрах видно, що біля чоловіка у футболці та джинсах на підлозі лежить гітара. Попри свій стан, він не забув надіти бахіли.
Ролик із затриманим буйним "гітаристом" можна подивитися за цим посиланням.
У Києві п'яний "бард" увірвався в операційну і влаштував бійку з лікарями (фото: скріншот з відео facebook.com/MunicipalnaVarta)
У мережі гнівно відреагували на таку дику витівку - користувачі інтернету пишуть в коментарях, що через дії неадеквата міг загинути пацієнт, і називають чоловіка "вбивцею".
Раніше повідомлялося, що нещодавно в Миколаєві п'яний чоловік побив та покусав лікарів.
Також ми писали про те, що під Львовом пацієнт побив фельдшера "швидкої" до струсу мозку.