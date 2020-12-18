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У Києві неадекват з гітарою увірвався в операційну і влаштував бійку з лікарями (відео)

Автор: Володимир Костирін

У Києві п'яний чоловік увірвався в операційну однієї з лікарень і влаштував бійку з лікарями, які в цей час рятували життя пацієнту.

Неадекват при собі мав гітару, проте замість пісень накинувся на медиків. Про це повідомляє "Муніципальна варта Києва" в Facebook.

Затримати п'яного агресивного "барда" довелося муніципалам, які й відвезли його в поліцію.

Також в мережі опублікували відео, на якому схоплений правоохоронцями в лікарні хуліган погрожує "всіх повбивати" і розповідає, що він - непереможний боєць ММА (бої без правил).

На кадрах видно, що біля чоловіка у футболці та джинсах на підлозі лежить гітара. Попри свій стан, він не забув надіти бахіли.

Ролик із затриманим буйним "гітаристом" можна подивитися за цим посиланням.

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У Києві п'яний "бард" увірвався в операційну і влаштував бійку з лікарями (фото: скріншот з відео facebook.com/MunicipalnaVarta)

У мережі гнівно відреагували на таку дику витівку - користувачі інтернету пишуть в коментарях, що через дії неадеквата міг загинути пацієнт, і називають чоловіка "вбивцею".

  • Який жах, тепер весняно-осіннє загострення шизофренії круглий рік
  • При чому тут шизофренія? Це типовий представник синяви.
  • Вбивця
  • Він лікарняний коридор з вагоном метро переплутав
  • Мамкин побездюк
  • Догрався
  • О, чергового "Рембо" затримали?
  • Артиста образити може кожен...

Раніше повідомлялося, що нещодавно в Миколаєві п'яний чоловік побив та покусав лікарів.

Також ми писали про те, що під Львовом пацієнт побив фельдшера "швидкої" до струсу мозку.

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