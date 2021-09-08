У Києві неадекват бігав по дахах авто (відео)

У Києві зняли на відео, як хлопець бігає по дахах автомобілів, які щільно стоять в потоці машин. Інцидент стався на проспекті Перемоги в середу, 8 вересня.

Очевидці кажуть, що у людини або психоз якийсь, або переборщив з наркотичними речовинами. Так чи інакше, пошкоджено близько 10 автомобілів.

"Це що за черговий тік-токер бігає по чужих автомобілях?"- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у центрі Києва два неадеквати накинулися на тролейбус, який вже був не на маршруті. Вони ламали і вибивати двері, а також розбили лобове скло. У ситуацію втрутився кур'єр служби доставки, який проїжджав повз на мотоциклі.

Поки кур'єр заспокоював одного з хуліганів, другий вирішив викрасти його мотоцикл, але в цей час приїхала поліція і затримала його. Виявляється, що хлопці були на дискотеці і вирішили продовжити веселощі.

Ми також писали про те, що на одеському пляжі турист відмовився одягнути нижню білизну і влаштував бійку зі співробітником поліції. При цьому чоловік зайшов в кафе, де його просили одягнутися, але він не реагував на це.