У Києві знайшли спосіб боротися з ґвалтівниками: встановили "антиманіячні" кнопки (фото)
У Києві придумали, як убезпечити людей від маніяків і ґвалтівників. Так, у скверах і парках почали з'являтися спеціальні пристрої з кнопками.
Про це повідомляють на сторінці dtp.kiev.ua Facebook.
У разі небезпеки потрібно просто натиснути на кнопку. Тоді включиться потужна сирена і почнеться світлова подача сигналу.
"Хороший знак. Коли буде спроба зґвалтування - потрібно лише добігти до кнопки", - сказано в повідомленні.
У Києві з'явилися "антиманіячні кнопки" (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
В коментарях українці відразу ж відреагували на новий пристрій у парках. Люди зазначають, що подібні кнопки вже цілий рік стоять у Куренівському парку.
Головне вчасно знайти цю кнопку.
- У Куренівському парку, понад рік, такі стоять, і все ок, ніхто не ламає, іноді діти бавляться, натискають кнопку, спрацьовує мигалка.
- Їх через тиждень позривають, зрозуміють як можна розібрати і здати на метал і маніяки знову будуть почувати себе вільно.
- А чому тільки в парках? Такі кнопки і в кожному під'їзді повинні стояти і у дворах. У парку "березовий гай" на Пріорці не бачила.
- У Куренівському парку вже стоїть понад рік і ніхто не потягнув.
Як ми писали раніше, жінка розповіла про смерть сина і чоловіка від рук маніяка в Кривому Розі.