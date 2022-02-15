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У Києві знайшли рюкзак з пухнастим "сюрпризом" усередині (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У Києві у Святошинському районі перехожі на вулиці знайшли рюкзак, у якому була кішка.

Про це повідомив Telegram-канал "Київ без цензури".

Тварину знайшли на проспекті Корольова, 6.

Зазначається, що хтось втратив або викинув рюкзак з котом усередині. Порода - норвезька лісова. Також очевидці зазначають, що тварина домашня і доглянута.

На фото видно, що за вихованцем добре доглядали, до того ж – його виявили у спеціальному рюкзаку із прозорим віконцем. Зазвичай такі використовують для комфортного транспортування тварин.

У Києві на вулиці в рюкзаку знайшли кота (t.me/now_kyiv)

У мережі користувачі пишуть, що ймовірно, кота могли забути чи загубити.

Окрім того, у Святошинському районі розвісили оголошення про знахідку з номером телефону на випадок, якщо з котом дійсно розлучилися випадково.

Однак, у мережі пишуть, що скоро у тварини з'явиться новий господар.

Раніше ми повідомляли, що у київському супермаркеті на полиці з котячим кормом виявили хом'яків у пляшці.

Також ми писали, що у Києві шукають господарів добермана, якого збила машина.

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