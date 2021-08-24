В Києві знайшли небезпечні напівфабрикати: названо виробника

"Інформуємо стосовно вилучення напівфабрикатів та заготовок для випічки з Італії, що містять стабілізаторну добавку з Франції, що перевищує MRL для оксиду етилену, які експортувались з Італії", - сказано в повідомленні.

Оптовий постачальник продукції: Unigra s.r.l., Conselice.

Отримувач в Україні: ТОВ "Мастер Мартіні Україна". Компанія зареєстрована в Києві.

У Держпродспоживслужбі в м. Києві попереджили операторів ринку, які використовують у виробництві або здійснюють обіг вищезазначеної продукції, про необхідність вилучити її з виробництва (обігу) та проінформувати Головне управління служби про результати та вжиті заходи.

Держпродспоживслужба звернулася до споживачів з проханням повідомляти на гарячу лінію управління у разі виявлення вказаного харчового продукту.