В Києві знайшли небезпечні напівфабрикати: названо виробника

В Києві виявили небезпечні напівфабрикати та заготовки для випічки з Італії. В продукції перевищено максимально допустимий рівень (MRL) для оксиду етилену.
Про це інформує Головне управління Держпродспоживслужби в місті Києві.
"Інформуємо стосовно вилучення напівфабрикатів та заготовок для випічки з Італії, що містять стабілізаторну добавку з Франції, що перевищує MRL для оксиду етилену, які експортувались з Італії", - сказано в повідомленні.
Оптовий постачальник продукції: Unigra s.r.l., Conselice.
Отримувач в Україні: ТОВ "Мастер Мартіні Україна". Компанія зареєстрована в Києві.
У Держпродспоживслужбі в м. Києві попереджили операторів ринку, які використовують у виробництві або здійснюють обіг вищезазначеної продукції, про необхідність вилучити її з виробництва (обігу) та проінформувати Головне управління служби про результати та вжиті заходи.
Держпродспоживслужба звернулася до споживачів з проханням повідомляти на гарячу лінію управління у разі виявлення вказаного харчового продукту.
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