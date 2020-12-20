У Києві порушнику паркування принесли несподіваний "сюрприз" (фото)

У Києві в Подільському районі 19 грудня помітили легковик, власник якого поставив на тривалий час своє авто не за правилами. Він заїхав просто на газон. Натомість кияни вирішили оригінально покарати автовласника за незнання або ігнорування правил дорожнього руху.

Як йдеться на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook, інцидент з автівкою Honda стався на вулиці Полковій. Водій попри заборонене місце для паркування залишив авто біля багатоповерхівки на газоні.

Невідомі вирішили провчити водія за порушення ПДР. На лобовому склі автівки вони залишили дверцята від морозилки. А на дах "Хонди" поставили скляну пляшку.

Водій заїхав на газон біля житолового будинку (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Думки людей щодо такого вчинку невідомих розділилися. Так, у коментарях до публікації одні користувачі підтримують таку ініціативу, інші з іронією кажуть про пошкоджену огорожу біля авто, зауважуючи, що таке "покарання" навряд матиме результат. Ось, що пишуть користувачі:

Як вважаєте, такі підказки допоможуть їй в наступний раз паркуватися нормально?

Як для попередження, вельми дохідливо. Думаю власниця візьме до уваги цей тонкий натяк

Це йому можна сказати ще пощастило.

Неефектно і не дійде! Ось коли ці всі предмети будуть всередині салону, ось тоді.

Парковка не дуже, а недогризок забору нікого не бентежить?

А з записки або розмови не пробували почати?

Нагадаємо, у Києві жорстко покарали водія елітної автівки за нахабне паркування.

Раніше ми писали, що у Харкові на парковці невідомі влаштували пожежу. В результаті два автомобіля вигоріли повністю.