У Києві напали на темношкірих студентів: дістали з машини і почали бити

У Києві сталася бійка (колаж РБК-Україна)

У Києві п'яна компанія накинулася на студентів із Конго

У Києві п'яна компанія накинулася на студентів із Конго. Хлопці сідали в таксі, коли до машини прибігли п'ять осіб і почали їх витягати з авто і бити. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

"На проспекті Гонгадзе, 32, прямо біля житлового будинку сталася бійка зі стріляниною. Причиною, за словами постраждалих, став їх колір шкіри. Постраждалі - студенти КІСІ з Демократичної Республіки Конго", - сказано в повідомленні.

Компанія вигукувала брудні лайки та образи на адресу студентів.

Поліцейські підрозділи поліції охорони, під час проведення пошуків нападників, знайшли в лісі компанію молодих людей, яке дуже голосно і бурхливо обговорювали те, як "покарали приїжджих" і як розбили скло.

"Затримані - бухі в мотлох. Нічого розумнішого не придумали і сказали, що ніколи не бачили людей з таким кольором шкіри і вирішили таким чином познайомитися з ними", - розповіли на сторінці.

У Києві напали на темношкірих студентів (фото: Київ Оперативний)

В коментарях українці засудили нападників і зазначили, що поліція таких людей повинна суворо карати.

Як ми раніше писали, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом стрілянини у Києві. У Подільському районі чоловік стріляв у таксиста.