ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві напали на темношкірих студентів: дістали з машини і почали бити

Київ, Понеділок 20 липня 2020 08:29
У Києві напали на темношкірих студентів: дістали з машини і почали бити
У Києві сталася бійка (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві п'яна компанія накинулася на студентів із Конго

У Києві п'яна компанія накинулася на студентів із Конго. Хлопці сідали в таксі, коли до машини прибігли п'ять осіб і почали їх витягати з авто і бити. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

"На проспекті Гонгадзе, 32, прямо біля житлового будинку сталася бійка зі стріляниною. Причиною, за словами постраждалих, став їх колір шкіри. Постраждалі - студенти КІСІ з Демократичної Республіки Конго", - сказано в повідомленні.

Компанія вигукувала брудні лайки та образи на адресу студентів.

Поліцейські підрозділи поліції охорони, під час проведення пошуків нападників, знайшли в лісі компанію молодих людей, яке дуже голосно і бурхливо обговорювали те, як "покарали приїжджих" і як розбили скло.

"Затримані - бухі в мотлох. Нічого розумнішого не придумали і сказали, що ніколи не бачили людей з таким кольором шкіри і вирішили таким чином познайомитися з ними", - розповіли на сторінці.

У Києві напали на темношкірих студентів: дістали з машини і почали битиУ Києві напали на темношкірих студентів: дістали з машини і почали битиУ Києві напали на темношкірих студентів (фото: Київ Оперативний)

В коментарях українці засудили нападників і зазначили, що поліція таких людей повинна суворо карати.

Як ми раніше писали, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом стрілянини у Києві. У Подільському районі чоловік стріляв у таксиста.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Київпобиття
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся