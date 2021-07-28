У Києві напали на продавців і знищили їх товар (жорстке відео)

У Києві вирішили боротися з торговцями, які продають контрабандні сигарети біля входу в метро. Так, невідомі молоді люди напали на"торгашів".
Відео показали на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
"Своєрідний метод боротьби з незаконним продажем контрафактних сигарет. Підтримуєте?"- запитали у користувачів мережі під відео.
Відзначимо, що українці підтримали таких "месників" і написали, що торговці сигаретами не повинні продавати їх в цих місцях.
Як ми писали раніше, "торгаші" перетворили електричку на Одесу в базар.