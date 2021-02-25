У Києві покарали маршрутника-хама, який вигнав дідуся з дітьми
У Києві водій маршрутки відмовився везти пільговиків, хоча ті мали право на безоплатний проїзд, і грубо їм нахамив. Інцидент викликав хвилю обурення в мережі, і в підсумку маршрутник поплатився за свій вчинок - його звільнили.
Про це 25 лютого передали в патрульній поліції Києва на сторінці у Facebook.
"Відзначився" водій маршрутного автобуса №239, який курсує між станціями метро "Шулявська" та "Либідська".
Про ситуацію, яка сталася 23 лютого, повідомив очевидець. Він також сфотографував "героя" за кермом, який вигнав із салону транспорту літнього пасажира з двома дітьми 6 і 9 років з криками: "Не*рін було їх стільки народжувати, у мене таких щодня до*ріна, або плати, або виходь!!!"
Як зазначили правоохоронці, до директора фірми-перевізника звернулися патрульні з відділу безпеки дорожнього руху, та поінформували про інцидент.
Після цього директор разом з інспекторами розшукав водія-грубіяна, і, після з'ясування з ним обставин конфлікту, звільнив.
В поліції нагадали, що безпідставна відмова від передбаченого законом пільгового перевезення громадян є адміністративним порушенням і належить до компетенції Укртрансбезпеки.
"Якщо вам стало відомо про подібні порушення - звертайтеся на лінію 102 та залишайте скаргу за телефоном перевізника (у салоні автобуса розміщується інформація про перевізника та страховика)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно під Запоріжжям 5-річну дівчинку висадили з автобуса на порожній зупинці в холод, і дитину врятувала сусідка-школярка.