У Києві нагородили дітей, які співали гімн України у дворі перед грою в футбол

"За патріотизм, активну життєву позицію та прославлення нашого району хлопці будуть нагороджені футбольними м'ячами, шарфами збірної і отримають можливість тренуватися в муніципальному клубі ФК "Вигурівщина", - йдеться в повідомленні.

Нагородження дітей відбулося на Центральній спортивній арені Деснянського району по вул. Драйзера, 2-Б.

Зазначимо, що відео з дітьми сильно зворушило мережу, і багато людей писали про те, що дітей потрібно нагородити, щоб у них була мотивація на майбутнє.