У Києві нахабний злодій вкрав телефон у бармена: момент потрапив на відео

За попередньою інформацією, чоловік зайшов до кафе на Хрещатику, 27а. Зазначається, що спочатку він намагався обікрасти гостей закладу, але вирішив забрати телефон бармена.

Після цього "пробили" геолокацію телефону, і з'ясувалося, що він знаходився за адресою вул. Кисловодська 15, а потім на вул. Мілютенка, 46.

"На жаль, поліція їхати відмовлялась, перекидуючи все то на інші УП, то відмовкою, що їм не відчинять двері, то просто казали, що не приїдуть. Черговий дізнавач взагалі відмовилась вносити справу у ЄРДР (Єдиний реєстр досудових розслідувань), бо не бачила в цьому потреби, хоча видно було, що злочин є і є можливість його арештувати", - розповіла постраждала.

До того ж потім телефон знов ввімкнули, і він рухався вулицею Вадима Гетьмана у бік радіоринку "Караваєві дачі".

Однак, і цього разу патрульні відмовились їхати.

Прикмети злодія

"Шкіра у нього наче жовтого кольору, тому я подумала, що це іноземець. Був у масці, але форма лиця була трохи квадратна, говорив невпевнено, що я спихнула, на незнання мови. Невисокого зросту приблизно 160-165, середньої тілобудови, на свій зріст виглядає пропорційно, можливо широкі плечі", - написала постраждала.

Окрім того, він був одягнений у світлі блакитні штани, чорну куртку, бежеву шапку та червону кофту.