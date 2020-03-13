У Києві нахабна злодійка скоює крадіжки разом з дитиною: відео з "героями"

У Києві зняли на відео злочин, який вчинила жінка з дитиною
У Києві помітили нахабну злодійку, яка промишляє з дитиною. Жінка в супермаркеті вкрала самокат в іншого малюка. Цей момент потрапив на відео і його показали на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
"12.03.2020 у мого малюка, який пішов з бабусею в Novus на Кавалерідзе 1, жінка на відео зі своєю дитиною вкрала наш самокат. Якщо ви володієте інформацією про цій жінці, напишіть нам будь-ласка в ЛС", - сказано в повідомленні.
У ролику показано, як жінка в червоній куртці, як ні в чому не бувало, підходить з дитиною до чужого самокату і спокійно їде з ним у невідомому напрямку. Її хлопчик бере чужу річ, поки мама йому щось шепоче на вухо.
Момент крадіжки самоката потрапив на відео (Київ Оперативний)
В коментарях українці почали писати, що якщо бабуся з онуком зайшли в магазин з самокатом, вони не повинні були його залишати.