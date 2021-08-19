У Києві почали вацинувати від COVID прямо в маршрутках - стареньких жовтих "Богданах" (фото)

Такий експериментальний спосіб імунізації почався в четвер, 19 серпня і триватиме до 22-го числа.

На опублікованих фото видно, що люди заходять в старенький жовтий "Богдан" і отримують щеплення. Стан автобуса залишає бажати кращого.

Адреса, де можна зробити щеплення:

"Мобільний центр вакцинації" знаходиться біля метро "Героїв Дніпра" в Києві. Прийти і отримати щеплення тут можна з 9:00 до 13:00



Імунізують в маршрутці на вибір препаратами CoronaVac або AstraZeneca.

Для того щоб вакцинуватися, з собою потрібно мати:

паспорт,

ідентифікаційний код,

мобільний телефон.

Фото: вакцинація від коронавірусу в маршрутці на Оболоні ("Сьогодні")

На Лісовому масиві на ринку " Лісовий "(у народі - "Юність") теж сьогодні помітили маршрутку для вакцинації. На перший погляд, виглядає вона трохи краще, ніж її "колега" на Оболоні.

Фото: вакцинація від коронавірусу в маршрутці на Лісовому (facebook.com/Лесной массив