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У Києві почали вакцинувати всіх охочих у маршрутках (фото)

Автор: Анна Шиканова

У Києві почали вакцинувати всіх охочих прямо в маршрутках. Спеціальні пересувні лабораторії з'явилися в різних районах міста. Експеримент почали 19 серпня, і він триватиме до 22-го числа.

Як відбувається вакцинація в столиці в спеціальних пересувних пунктах – читайте в нашому матеріалі.

Пересувні пункти розташовані в салонах маршруток "Богдан". Всім охочим пропонують на вибір два препарати - CoronoVac або AstraZeneca.

Для того, щоб вакцинуватися, необхідно з собою мати: паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон.

Попередній запис на таку вакцинацію не потрібен.

Зробити щеплення зможуть всі громадяни України або особи, у яких є постійна посвідка на проживання.

Визначити пункти вакцинації буде нескладно - на маршрутках висять великі таблички синього кольору з написом про те, що тут проводять вакцинацію від коронавірусу всім охочим.

Вакцинація в Києві в маршрутках (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Мобільні пункти вакцинації курсуватимуть за певним графіком:

Графік роботи прищепних автобусів і наметів на основних ринках Києва:

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як почали працювати пересувні пункти вакцинації в київських маршрутках.

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