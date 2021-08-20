У Києві почали вакцинувати всіх охочих у маршрутках (фото)
У Києві почали вакцинувати всіх охочих прямо в маршрутках. Спеціальні пересувні лабораторії з'явилися в різних районах міста. Експеримент почали 19 серпня, і він триватиме до 22-го числа.
Як відбувається вакцинація в столиці в спеціальних пересувних пунктах – читайте в нашому матеріалі.
Пересувні пункти розташовані в салонах маршруток "Богдан". Всім охочим пропонують на вибір два препарати - CoronoVac або AstraZeneca.
Для того, щоб вакцинуватися, необхідно з собою мати: паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон.
Попередній запис на таку вакцинацію не потрібен.
Зробити щеплення зможуть всі громадяни України або особи, у яких є постійна посвідка на проживання.
Визначити пункти вакцинації буде нескладно - на маршрутках висять великі таблички синього кольору з написом про те, що тут проводять вакцинацію від коронавірусу всім охочим.
Вакцинація в Києві в маршрутках (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Мобільні пункти вакцинації курсуватимуть за певним графіком:
Графік роботи прищепних автобусів і наметів на основних ринках Києва:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як почали працювати пересувні пункти вакцинації в київських маршрутках.