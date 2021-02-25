У Києві почали вакцинувати від COVID-19: кого прищепили першим

Завідувача відділенням Олександрівської клінічної лікарні Олексія Куценка першого вакцинували. Медик вже перехворів на коронавірус в листопаді 2020 року. Куценко розповів, що відчуває себе добре після вакцинації.

Перед щепленням медику виміряли тиск. Зазначимо, що лікарі, які проводять вакцинацію були заздалегідь підготовлені. Це медики не з цієї лікарні.

"Я відчуваю себе добре, ніяких поганих відчуттів немає", - розказав Олексій Куценко.

У Києві стартувала вакцинація від коронавірусу

Зазначимо, що в Україні за минулу добу зробили 159 щеплень від коронавірусу. Найбільше вакцинували в перший день в Черкаській області.

Ситуація в регіонах така:

Вінницька область - 10 щеплень;

Житомирська область - 40 щеплень;

Київська область - 19 щеплень;

Черкаська область - 80 щеплень;

Чернігівська область - 10 щеплень.

Повідомляється, що ще не зареєстровані несприятливі випадки після імунізації.