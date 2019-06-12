Побили на дитячому майданчику: у Києві чоловік постраждав після прохання не курити

Побиття чоловіка у Києві відбулося після конфлікту на дитячому майданчику, коли мешканець будинку попросив людей не палити в місці, де грають діти. Інцидент стався минулого тижня, 4 червня. Про це повідомляє "Сегодня".

Постраждалий розповів, що два роки тому він зробив дитячий майданчик біля гуртожитку, де проживає. На майданчику є пісочниці, гірки та лавки для мам з колясками. При цьому люди намагаються підтримувати чистоту.

Минулого тижня до одного з сусідів в гуртожитку приїхали гості - три хлопці і дві дівчини. Вони постійно збиралися на майданчику, шуміли, розпивали алкогольні напої та курили.

Фото: Віктор Єременко

Чоловік підійшов до них ввечері і попросив не курити, оскільки попіл падає в пісок, в якому потім будуть грати діти. Але його не послухали. Більш того, між сусідами зав'язалася словесна перепалка, після якої сусід вдарив чоловіка по обличчю. Він відповів на цей удар, і почалася бійка, до якої долучилися гості сусіда.

Чоловіка повалили на землю і почали бити ногами. Після цього інциденту потерпілий Віктор Єременко опинився на лікарняному ліжку. У нього переламані ребра, розсічена голова, внутрішній розрив щоки. Лікарі йому наклали 10 швів.

Фото: Віктор Єременко

Але головне, що йому травмували легені, в які почала збиратися рідина, її прибирали за допомогою двох дренажів.

Віктор написав заяву в поліцію, але поки що до нього ніхто не приходив і не дзвонив.

"Мені б не хотілося, щоб це побиття залишилося безкарним. Адже люди повинні нести відповідальність за свої дії. Я збираю документи, чеки – витрати на лікування і просто так все це залишати не хочу", - заявив він.

У поліції заявили, що відкрили кримінальне провадження щодо даного інциденту, матеріали зареєстровані в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Правоохоронці встановили особи хуліганів і зараз проводяться слідчі дії.

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